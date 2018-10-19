Украина завершила Юношеские олимпийские игры в топ-десятке медального зачета (фото)

Спорт

В аргентинском Буэнос-Айресе завершились летние Юношеские олимпийские игры. В заключительный соревновательный день копилка сборной Украины пополнилась одной медалью.

Серебряную медаль завоевал боксер Максим Галиничев в весовой категории до 56 кг. В финальном поединке с Абдумаликом Халоковым из Узбекистана уроженец Шостки, что в Сумской области, уступил сопернику единоличным решением судей.

Эта награда стала для наших спортсменов 18-й в медальном зачете (и 23-й, если учитывать и завоеванные медали в смешанных командах), из которых 5 золотых, 7 серебряных и 6 бронзовых. Благодаря этому показателю сборная Украины заняла десятое место в общем рейтинге, а первые три строчки остались за Россией (59 медалей, 29 из них — золотые), Китаем (36/18) и Японией (39/15).

Завершились же Юношеские олимпийские игры яркой церемонией закрытия. Знаменосцем украинской сборной на ней стала киевлянка Екатерина Чорний, которая единственная из наших спортсменов завоевала две золотые награды на Играх — в личных соревнованиях в женской шпаге и командном первенстве.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Украина завоевала еще одну награду на Юношеских олимпийских играх.

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