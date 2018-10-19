Светлану Лободу заподозрили в тайном замужестве

Шоу-бизнес

Известная украинская певица Светлана Лобода, которая скрывает свою личную жизнь, впервые показала любимого мужчину. Певица опубликовала снимок в Instagram в свой 36-й день рождения, который отмечала 18 октября. На фото певица позирует с семьей: нежно обнимает старшую дочь от предыдущих отношений Евангелину, держит на руках прикрытую розовым пледом 4-месячную Тильду. В кадре также видна рука мужчины, обнимающая младенца.

«Спасибо Тебе за счастье в моих глазах и музыку в моем сердце, благодарю НЕБО за все что у меня есть, за музыку, за любовь, за детей, за жизнь, за все, что делает меня счастливой сегодня», — подписала снимок Светлана Лобода.

На безымянном пальце тайного незнакомца четко видно обручальное кольцо. Кстати, безымянный палец Лободы также украшает кольцо с крупным камнем, какие обычно дарят в честь помолвки. Но о своем избраннике, как и возможной свадьбе Светлана не говорит ни слова.

«Я пожелала бы себе более точно выбирать людей и не размениваться на пустоту, быть уверенной̆ в том, что человек, который находится рядом с тобой, любит тебя, а не твой образ. И еще я пожелала бы себе никогда не терять ту детскую непосредственность и наполненные солнцем глаза, которые так часто по прошествии лет наполняются грустью и сожалением. Мне бы очень хотелось, чтобы ребенок во мне жил всегда», — призналась Светлана вместо откровений.

Поклонники уверены, что на фото запечатлен 57-летний музыкант, лидер немецкой группы Rammstein, Тилль Линдеманн, с которым Светлана познакомилась на фестивале «Жара» в Баку. Лобода выкладывала совместные фото с неоднозначными комментариями. Фанаты убеждены, что именно Тилль Линдеманн является отцом младшей дочери Лободы Тильды, которая появилась на свет в мае 2018 года в одной из клиник Лос-Анджелеса.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о странном посте Лободы в Instagram. Певица написала «останемся друзьями» и добавила изображение разбитого сердца.

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