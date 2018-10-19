Monatik выпустил новую яркую песню "Зашивает душу" (видео)

Шоу-бизнес

Популярный украинский исполнитель Monatik, представивший недавно яркое видео на совместную песню с Надей Дорофеевой «Глубоко», порадовал фанатов новой работой. Певец представил сингл из своего третьего студийного альбома. Новую песню «Зашивает душу» Monatik выложил в открытом доступе в интернет.

Как признался сам Дмитрий, песня была создана с любовью и ритмом.

«Композиция» Зашивает душу «провоцирует на добрые воспоминания или, что еще лучше, на их создание! Проверили на себе: работает! Качай и качай. Пусть душа будет в целости и сохранности и крыша на месте», — сказал Дмитрий.

Вскоре певец обещает презентовать яркий клип, который снимали в Венеции.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о новом клипе молодой украинской группы KAZKA «Плакала».

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