Facebook logo Google+ logo Twitter logo RSS
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Шоу-бизнес

Monatik выпустил новую яркую песню "Зашивает душу" (видео)

12:30 19 октября 2018   51
Дмитрий Монатик
Лилия МУЗЫКА, «ФАКТЫ»

Популярный украинский исполнитель Monatik, представивший недавно яркое видео на совместную песню с Надей Дорофеевой «Глубоко», порадовал фанатов новой работой. Певец представил сингл из своего третьего студийного альбома. Новую песню «Зашивает душу» Monatik выложил в открытом доступе в интернет.

Как признался сам Дмитрий, песня была создана с любовью и ритмом.

«Композиция» Зашивает душу «провоцирует на добрые воспоминания или, что еще лучше, на их создание! Проверили на себе: работает! Качай и качай. Пусть душа будет в целости и сохранности и крыша на месте», — сказал Дмитрий.

Вскоре певец обещает презентовать яркий клип, который снимали в Венеции.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о новом клипе молодой украинской группы KAZKA «Плакала».

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
Читайте также
Новости партнеров
Анекдот от «ФАКТОВ»

— Как говорила тетя Циля, женщина была создана для того, чтобы мужик не умер от счастья.

Карта портала

© 1997—2018 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины