Происшествия

В Ужгороде вагоны поезда сошли с рельсов и задели жилые дома (фото, видео)

В Ужгороде в микрорайоне"Радванка" произошло ДТП — вагоны грузового поезда сошли с рельсов. При этом были задеты хозяйственные постройки близлежащих домов. Об этом в Facebook сообщил депутат Ужгородского горсовета Мирослав Горват.

Инцидент случился на окраине города — улице Пограничной.

«Сегодня по улице Пограничной сошли с рельсов два грузовых вагона (микрорайон Радванка)», — написал он.

Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что в конце сентября в Святошинском районе Киева трамвайный вагон сошел с рельсов и врезался во встречный трамвай. А летом в Одесской области на перегоне Ивановка — Веселый Кут сошли с рельсов 14 вагонов грузового поезда . В вагонах находился шрот и прокат черных металлов.

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