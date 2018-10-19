«В карты играли только с разрешения Лобановского»: Александр Хацкевич празднует 45-летие

Спорт

В пятницу, 19 октября, главному тренеру киевского «Динамо» Александру Хацкевичу исполнилось 45 лет. Только вот праздновать юбилей специалисту некогда: вечером в День рождения Александр Николаевич вместе со своими подопечными отправится в Полтаву на матч премьер-лиги с «Ворсклой». А в следующий четверг его команду ожидает очередное испытание во Франции — поединок Лиги Европы с «Ренном».

Вашему покорному слуге (в ту пору еще корреспонденту газеты «Команда») посчастливилось стать первым украинским журналистом, кому 20 с лишним лет назад, в январе 1997-го, Саша Хацкевич дал первое интервью после перехода из минского «Динамо» в киевское. Уже позже не раз общались с Александром Николаевичем и в формальной, и в неформальной обстановках. На футбольном поле — боец, мастер. Да и в жизни он парень надежный, в разведку можно идти смело. А каким Хацкевич был новичком команды Валерия Лобановского (а сначала — коллектива Йожефа Сабо), судите сами.

— Когда узнал, что тебя хотят видеть в Киеве?

— В начале июня прошлого года мне домой позвонил президент клуба Григорий Суркис и пригласил в команду. Прилетел в Киев, а уже на следующий день отбыл в Швецию, где мои новые партнеры находились на сборах. Там уже познакомился с Йожефом Сабо и с ребятами.

— Параллельно предложение последовало и Валентину Белькевичу?

— Нет, к тому моменту Валик уже подписал контракт с киевским «Динамо». Кстати, еще до звонка Григория Михайловича именно он сказал, что мной интересуется чемпион Украины.

— И каковы были первые впечатления?

— Встретили доброжелательно. Коллектив хороший, ребята в основном молодые, веселые. К тому же еще раньше был знаком с Виталием Косовским — вместе играли за юношескую сборную Союза. Вскоре ближе сошелся Алексеем Антюхиным, Андреем Шевченко. Ну, а с Белькевичем мы вообще старые знакомые — вместе играем лет с десяти.

Мы с Валиком начинали в минской ДЮСШ у одного тренера Павла Братчени. Там рука об руку и чеканили мастерство вплоть до приглашения в дубль минского «Динамо». А в 1991 году попали уже в первую команду. Но в чемпионате разваливавшегося Союза появиться на поле я так и не успел, хотя среди запасных числился.

— Свой дебют в сборной Беларуси помнишь?

— Конечно! Первый матч сыграл в 20-летнем возрасте в Норвегии. Это был отборочный поединок Евро. Действовал, как и сейчас, на позиции опорного полузащитника. Если же копнуть глубже, то, наверное, только в воротах не стоял — и защитником был, и на острие атаки играл.

— Твои физические данные впечатляют. Неужели с самого детства Александр Хацкевич занимался только футболом?

— Нет. В минской школе «Юность» занимался хоккеем. Но потом, повинуясь воле отца, пошел в футбол. Кстати, в те годы именно в «Юности» начинал свой спортивный путь Сергей Федоров — нынешняя звезда НХЛ. Я еще помню, как он в минском спортинтернате учился.

— Расскажи немного о своих родителях.

— Отец — строитель, работает главным инженером. Мама — кладовщица на фабрике. Одним словом — работяги. Отец в молодости сам играл в футбол, правда, как говорили раньше, на первенство бани. Но болельщик страстный. До сих пор летает с минским «Динамо» на матчи еврокубков.

— О твоих футбольных пристрастиях в детстве, наверное, и спрашивать не стоит. А вот когда киевское «Динамо» со «Спартаком» сходились, чью сторону поддерживал?

— По тем временам, наверное, москвичей. Больше нравился техничный футбол, он казался более зрелищным. Даже подумать не мог, что когда-то буду сражаться против «Спартака» что есть сил, в составе киевлян. Более того, даже в то, что попаду в команду мастеров. Сейчас прекрасно понимаю, что на голой технике далеко не уедешь. Футбол пошел атлетичный, требующий высокого уровня физической подготовки.

— Были ли у тебя матчи, о которых вспоминаешь с радостью, и наоборот?

— По большому счету, пока ничего сверхъестественного в карьере не было — ни феноменальных побед, ни крутых падений.

* 14 марта 2000 года. «Реал» (Мадрид) — «Динамо» (Киев) — 2:2. Александр Хацкевич против Стива Макманамана. В той встрече динамовцу удалось отличиться забитым мячом.

— А поединок с «Рапидом»? (В августе 1996 года в ответном матче квалификации Лиги чемпионов киевляне дома на глазах 60 000 зрителей уступили австрийцам — 2:4. Хацкевич, к слову, был единственным легионеров среди игроков «Динамо», принявших участие в поединке. — Прим. Ред.)

— Трудно судить, ведь тогда я, по сути, только пришел в команду. Не хочу бросать камень в огород Сабо, но ребята говорят, что если бы более продуктивно поработали летом над физподготовкой, все могло бы сложиться иначе. Плюс, еще, конечно, жуткое невезение.

— Валерий Лобановский чем-то удивил?

— Своим спокойствием и рассудительностью. У Валерия Васильевича все равны. Кто сильнее на данный момент, тот и играет. Никаких любимчиков. Порядочный, целеустремленный человек. Думаю, поставленной цели добьется, а мы ему в этом поможем.

— Свое детское прозвище помнишь?

— Как Хац был, так и остался.

— Холостякуешь или уже есть своя семья?

— Жена Илона учится в Минском институте культуры, хочет стать режиссером. Сынишке Владиславу в марте исполнится четыре годика. И хотя дома работаю с ним, в футболе он пока нулевой.

— Как Александр Хацкевич познакомился с супругой?

— Как раз собирался на сборы в сборную Союза и решил перед отъездом сходить на дискотеку. Школы наши находились рядом, а первый раз встретились и познакомились мы в отдаленном районе Минска. И чего нас туда занесло одновременно? Судьба, наверное.

— Илона с Владиком в Киеве?

— Да. Все обещанное по контракту клуб выполнил, получил четырехкомнатную квартиру в доме, где живут многие ребята из «Динамо». Автомобиль. В этом плане никаких проблем.

— Машину давно водишь?

— Вообще не вожу. А зачем? Валик же есть! В одном подъезде живем. Правда, ездим на его машине. Водить я умею, но прав нет. Все времени не хватает оформить киевскую прописку.

— А, интересно, в школе на уроки хватало времени?

— Средний балл аттестата у меня был 3,1. Все тройки и одна четверка — по… физкультуре. Я постоянно в разъездах, а по физкультуре спортсмену трояк уж никак не могли поставить. Помню, в школе сдал один выпускной экзамен. Как раз в эти сроки улетал с минским «Динамо» на выезд в Ташкент и Душанбе. Когда приехал, в аттестате уже красовались трояки.

— Практически у каждого в детстве был свой кумир. Александр Хацкевич — не исключение…

— Всегда восхищался Юрием Пудышевым. Сначала — его игрой, потом уже — тренерским искусством. И, естественно, человеческими качествами. В последний год моего пребывания в минском «Динамо» он работал одним из тренеров. Общаться с ним — одно удовольствие. И заведет компанию, и подбодрит, и пришпорит, когда надо. Таких людей — единицы. В киевской команде больше всего нравилась игра Анатолия Демьяненко и Олега Протасова.

— А самому на поле с кем легче всего находить общий язык?

— С Валей Белькевичем, Димой Михайленко, Сергеем Беженаром. Потихоньку вся команда начинает играть на одном языке. Необходимо время. Вот пройдет израильский сбор, думаю, прибавим в этом аспекте.

— Приглашение в Киев было первым?

— Еще после юношеского чемпионата Европы в московское «Динамо» приглашали, предлагали российское гражданство принять. Позже звали в «Спартак» и ЦСКА, в первый английский дивизион. Кстати, там сейчас в «Шеффилд Юнайтед» мой бывший партнер Петр Качуро играет. Я уже должен был подписывать со «Спартаком» контракт, но в итоге не сложилось. Дело даже не в моих личных условиях. В Москве они были бы, по крайней мере, не хуже. Просто стиль киевского «Динамо» мне ближе по духу — силовой, атлетичный, скоростной. К тому же москвичи и мой бывший клуб не сошлись в цене.

* Хацкевич любил и умел забивать — за время выступлений в «Динамо» на его счету 26 голов

— Суеверия в твоей жизни занимают большое место?

— В общем-то, нет. Единственное, что перед игрой бутсы, щитки и гетры надеваю сначала на левую ногу.

— Саша, ты азартный человек? Скажем, в казино заглянуть…

— Нет, это не по мне. Как-то зашли с женой на дискотеку, рядом казино оказалось. Илона впервые начала играть — едва оттянул от игрового стола. Сам может раз в полгода-год играю. Но чтобы болеть этим…

— А карты?

— Картишки у нас в коллективе только с разрешения Лобановского. Васильевич считает, что карты забирают энергию. А после тренировок и матчей ее и так не шибко остается. Восстанавливаться лучше в спокойной обстановке — за чтением газет или перед телевизором. В минском «Динамо» на базе у нас проводились различные турниры — по теннису, бильярду. В бильярд, помню, в финале проиграл. Зато стал чемпионом по игре в дурака.

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