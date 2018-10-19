Путина жмут со всех сторон, он боится, — Алексей Арестович об угрозах России в адрес Украины

Украина

После этого у многих возникли вопросы: что означают подобные заявления Кремля и к чему нужно готовиться Украине? Ответы на них в интервью «ФАКТАМ» дал военный эксперт, блогер Алексей Арестович.

— Как расценивать сделанное Путиным на «Валдае» заявление о мученической смерти в ядерном огне?

— Это скорее всего политическая капитуляция, — считает Алексей Арестович. — Потому что в военной доктрине Российской Федерации, которая была принята когда Путин пришел к власти, сказано, что Россия оставляет за собой право первой наносить ядерный удар. Тогда это было сенсацией, так как до этого даже у СССР был только ответный удар. Но после этого заявления получается, что Путин возвращается назад и отрицает эту доктрину, говоря, что мы сами бить первыми не будем. Но если стрельнут по нам, то мы выстрелим в ответ. Таким образом, он перечеркивает собственную военную доктрину.

— С чем тогда связаны подобные заявления?

— Это связано с тем, что сложилась такая ситуация: Путина со всех сторон жмут, как крысу, и ему тяжело, и он боится. А то, что он, оттопырив губу, так заявил, это говорит о нем, как о человеке, психотип которого сформировался в питерской подворотне, он так и не вырос в главу крупного ядерного государства, влияющего на мировые судьбы.

Также это показывает несамостоятельность и дефицит культурной базы у Путина. В Римском клубе сказали это, а мы сказали то. Такой пинг-понг. Большой политик не может себе позволить ситуативное реагирование.

К примеру, мы не можем себе представить Черчилля, который реагировал бы на каждый чих, а вот Путина — вполне. Ведь православие головного мозга, которое просматривается в его словах: «мученически погибнем» — это и есть ситуативное реагирование на историю с Томосом.

— Появилась информация, что Совет безопасности РФ решил перебросить группы своего спецназа в Украину для защиты Киево-Печерской и Святогорской лавр. Насколько такие решения выполнимы и к чему это может привести?

— Подобные заявления — это идиотизм. Ведь если даже представить себе, что какими-то неведомыми путями эти группы спецназа попадут туда, то как провезти огромное количество вооружения? Это уже совсем непосильная задача. Предположим, что им таки удастся прибыть в Украину с вооружением… Ну и сколько они там протянут в окружении украинских силовиков? Неделю, а дальше с голоду умрут.

— Российская Госдума в назвала Украину террористическим государством. Что это значит, и к чему готовиться Украине?

— Госдума России — это не самостоятельная структура, а собачка, сидящая у ног великого и ужасного Путина. Он ее пнул ногой, и она сделала заявление. Эти заявления готовятся по одному и тому же клише, которыми российская политика пользуется еще с времен Крымской войны Николая I: проклятый Запад, разрушение славянского единства и тому подобное. Это лишний раз показывает то, что россияне обсуждают смыслы полуторавековой давности, воюя за прошлое и не глядя в будущее. Мы же смотрим в будущее, и поэтому мы победим. Потому что те, кто смотрит в будущее, всегда побеждают, в отличие от тех, кто занимается прошлым.

— То есть подобные заявление ориентированы на внутреннего, российского, потребителя?

— Конечно. Ну вот объявила Россия Украину террористическим государством — и что дальше? Нужно ведь принимать какие-то меры по отношению к террористам. В то же время Путин заявляет, что у него в Киеве есть надежные партнеры, с которыми он имеет дело. То есть все крайние решения и заявления, которые звучат оттуда, — это феерический набор глупостей и идиотизма. Это значит, что в России победила глупость. Они долго делали ставку на вранье, и в конце концов сами в него поверили, так как ума там совсем не палаты.

Напомним, что ранее Алексей Арестович в интервью «ФАКТАМ» рассказывал, что в России возникли серьезные разногласия по поводу будущего «ДНР"/"ЛНР».

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