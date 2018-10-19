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- 15:12 Легендарная теннисистка оценила шансы Свитолиной на итоговом турнире
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Легендарная теннисистка оценила шансы Свитолиной на итоговом турнире
Экс-первая ракетка мира чешка Мартина Навратилова в личном блоге WTA рассказала, чего ожидает от выступления лучшей теннисистки Украины Элины Свитолиной (шестое место в мировом женском рейтинге) на итоговом турнире в Сингапуре.
«Попадание на итоговый турнир даст Свитолиной шанс спасти ее сезон. Корт в Сингапуре идеален для нее. Ранее ей не удавалось совершить прорыв на „мэйджорах“ или на итоговом турнире, но если Элина завершит выступление в Сингапуре в качестве чемпионки, для нее это будет отличное окончание года, которое также станет хорошим подспорьем и для нового сезона», — написала 18-кратная победительница турниров серии «Большого шлема».
Тем временем в Сингапуре в рамках специально организованного гала-вечера состоялась жеребьевка итогового турнира. По ее итогам наша соотечественница попала в «белую группу», где ее соперницами станут Каролин Возняцки из Дании (действующая победительница), а также чешки Петра Квитова и Каролина Плишкова. «Красную группу», соответственно, составили немка Анжелик Кербер, Наоми Осака из Японии, американка Слоан Стивенс и Кики Бертенс из Нидерландов.
Отмечу, что итоговый турнир стартует 21 октября. На групповой стадии каждая теннисистка гарантированно проведет по три матча. Спортсменки, занявшие первые два места в каждой из групп, выходят в полуфинал, и там уже играют на вылет.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что первая ракетка мира не сыграет на Итоговом турнире.
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