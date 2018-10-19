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Юная Ястремская не смогла пробиться во второй финал турнира WTA подряд
18-летняя украинка Даяна Ястремская (66-я позиция в мировом женском рейтинге) не смогла выйти в финал представительного турнира в Люксембурге, уступив Белинде Бенчич из Швейцарии (47-я).
В отличие от предыдущих соперниц, со швейцаркой Даяна уже пересекалась на корте, причем дважды: в сентябре 2017-го в Санкт-Петербурге победа досталась Белинде (6:2, 6:3), а в августе 2018-го в Нью-Хейвене уже сильнее была Ястремская — 7:6 (5), 7:6 (3).
На этот раз на корте также развернулась упорная борьба. Первый сет остался за швейцаркой — 2:6, но во втором юная одесситка выровняла положение — 6:3. Решающая партия оказалась самой напряженной, соперницы боролись за каждый розыгрыш до последнего (в целом матч продолжался почти два с половиной часа), но в итоге нашей соотечественнице не удалось склонить чашу весов на свою сторону — 6:7 (5).
Таким образом, за участие в турнире Ястремская заработала 9 тысяч 113 евро призовых. Бенчич же в финале встретится с Юлией Гергес из Германии, которая в своем матче разобралась с Эжени Бушар из Канады — 6:7 (3), 7:5, 6:1.
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