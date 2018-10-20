Мир

Российские пранкеры распоясались: в посольстве предупредили о новых информатаках на Украину

В Соединенных Штатах от имени посла Украины Валерия Чалого кто-то разослал «запросы» губернаторам США о проведении телефонных бесед с послом или высшим руководством Украины. Об этом говорится в сообщении посольства Украины в США в Facebook.

В дипломатическом ведомстве заявляют о новых информационных атаках против Украины и не исключают, что соответствующие материалы «подставных разговоров» могут появиться в информационном пространстве и быть использованы для провокаций или нанесения вреда двусторонним украинско-американским отношениям.

«Обращаем внимание наших партнеров и друзей быть бдительными с получением информации из второстепенных, непроверенных источников и в дальнейшем держать связь только с официальными представителями посольства Украины в Вашингтоне», — говорится в сообщении.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», печально известным российским пранкерам Владимиру Кузнецову и Алексею Столярову запрещен въезд в Украину в ближайшие три года. Причина — постоянная дезинформация слушателей, зрителей и читателей относительно украинских официальных лиц.

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