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Так чей Крым? Глава Пентагона выразил соболезнования Шойгу в связи с расстрелом в Керчи
Министр обороны США Джеймс Мэттис отреагировал на трагедию в оккупированном Россией Крыму — бойню в Керченском политехническом колледже 17 октября. В то же время соболезнования по поводу гибели учеников и преподавателей Мэттис неожиданно адресовал министру обороны России Сергею Шойгу.
Двое министров встретились в Сингапуре на совещании глав оборонных ведомств стран ASEAN. Как сообщают российские СМИ, глава Минобороны США не только выразил соболезнования российскому министру, но еще и вспомнил о схожих случаях в американских школах. Представитель США заявил, что американские граждане «понимают чувства россиян».
Напомним, ранее в США неоднократно заявляли, что не признают российскую аннексию Крыма. Непризнание Штатами российской оккупации полуострова зафиксировано в декларации Государственного секретаря США от 25 июля 2018 года.
Тем временем, в Крыму состоятся очередные похороны жертв стрельбы и взрыва в керченском колледже. 14 погибших уже похоронены, еще шестерых похоронят 20 октября в Крыму, а также в российском Краснодарском крае и Челябинской области. Всего в бойне в колледже погиб 21 человек. Вину за трагедию возложили на студента-четверокурсника Владислава Рослякова, которого нашли мертвым после стрельбы.
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