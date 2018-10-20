Принца Чарльза вынудили жениться на Диане — сам он сомневался в правильности этого выбора (фото)

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В новом документальном телесериале Netflix под названием «Королевский дом Виндзоров» раскрываются секреты монаршей семьи Великобритании. В частности, подробно рассказывается о том, что предшествовало браку принца Чарльза с Дианой Спенсер (которая ранее через экстрасенсов передала послание с того света принцу Гарри и Меган Маркл). Утверждается, что наследника престола буквально вынудили жениться на ней. А сам он до последнего сомневался в правильности этого выбора.

Как известно, в начале 1970-х годов Чарльз был в близких отношениях с Камиллой Шанд. Однако ее кандидатуру в качестве невесты не одобряла его мать Елизавета II, поскольку Камилла не была девственницей, а будущая королева «не должна иметь прошлого». Это не значило, что Камилла была женщиной чересчур свободных нравов, но у нее до Чарльза было несколько бойфрендов. И этого было более, чем достаточно — Елизавета сразу восприняла ее в штыки. Ее Величество гневно отказывалась встречаться с Камиллой лично, считая ее всего лишь «любовницей» сына. Отец Чарльза принц Филипп был более лоялен, но также советовал сыну держать Камиллу «на заднем плане». «Проблема Чарльза была в том, что отношения с любовницей предполагают только секс, а не любовь. А он по-настоящему любил Камиллу. И это путало все карты», — говорится в документальной ленте.

В конце концов в 1973 году мисс Шанд вышла замуж за Эндрю Паркер-Боулза и стала носить его фамилию (вплоть до 2005 года, когда она ступила в брак во второй раз, официально став супругой Чарльза).

Для принца разрыв с Камиллой и ее последующее замужество стали ударом. Пытаясь забыть свою возлюбленную, он вышел из-под контроля и начал менять женщин, как перчатки. За неполные десять лет у него было двадцать подруг. Причем на одной из них он чуть было не женился. Дядя его отца — лорд Маунтбаттен — мечтал выдать замуж за Чарльза свою внучку — Аманду Натчбулл. Чарльз и Аманда начали встречаться. И принц даже успел сделать предложение своей родственнице. Но неожиданно получил отказ. Это было в 1979 году — за несколько месяцев до того, как он встретился с Дианой.

Впервые Чарльз познакомился с 16-летней дочерью графа Спенсера в ноябре 1977 года, когда приезжал в фамильное поместье графов Спенсер на охоту. В то время у него был роман со старшей сестрой Дианы — Сарой. На Диану, которая была еще школьницей, Чарльз тогда не обратил особенного внимания. Романтические отношения между ними начались лишь летом 1980 года, когда они случайно пересеклись на частной вечеринке в аристократическом имении Петуорт-хаус, где в то время гостили Сара и Диана.

Принц проявил интерес к юной девушке. Их встреча произошла в эмоционально трудное для Чарльза время. С одной стороны на него произвела гнетущее впечатление смерть лорда Маунтбаттена, к которому он был очень сильно привязан (27 августа 1979 он и еще несколько человек погибли в результате террористического акта, организованного Ирландской республиканской армией). С другой стороны принц испытывал сильнейшее давление со стороны родных, требовавших, чтобы он наконец обустроил свою холостяцкую жизнь и связал свою судьбу с достойной женщиной. Чарльз чувствовал себя обязанным, как будущий наследник престола, соответствовать ожиданиям родственников, и лихорадочно искал невесту. На примете у него не было никого подходящего. И тут он столкнулся с Дианой.

Диана, работавшая тогда воспитательницей детского сада, оказала Чарльзу столь необходимую ему тогда поддержку. Они часто говорили о лорде Маунтбаттене. Она утешала его. «Диана обладала эмпатией и была очень и очень умна в том, что касалось выбора правильных слов в разговорах с людьми — она знала, что и как нужно говорить в определенный момент. В особенности с людьми, которые были уязвимы», — говорит королевский биограф Пенни Джунор.

Королеве Елизавете и ее мужу застенчивая, хорошо воспитанная девственница-аристократка виделась идеальной невестой для будущего короля.

Подстегивая сына, принц Филипп прислал Чарльзу письмо, в котором поставил ему ультиматум. Он потребовал, чтобы тот или немедленно сделал Диане предложение, или оставил ее в покое. «Ему был нужен отцовский совет, сочувствие, но все, что он получил — это понукающее письмо от отца: «Давай, решай!», — говорит королевский историк доктор Пирс Брендон.

И принц решился. В феврале 1981 года было официально объявлено о помолвке (к тому моменту жених и невеста встречались всего лишь 12 раз). А 29 июля 1981 года 30-летний Чарльз женился на 19-летней Диане.

Как сообщает издание Express со ссылкой на документальную ленту, принца терзали сомнения в том, что Диана — именно та, кто ему нужен. Так, незадолго до свадьбы он писал своему близкому другу: «Иногда это пугает — дать обещание и, возможно, жить потом, сожалея об этом».

Чарльз также никак не ожидал, что женщина, на которой он женился, окажется столь непохожей на образ, который рисовало ему воображение. «За ее застенчивой улыбкой мелькал беспокойный, сложный характер, к которому Чарльз и другие члены семьи не были готовы», — утверждают историки.

Принц также рассчитывал, что главной звездой их союза будет он сам, а жена всегда будет находиться в его тени. И не думал, что она станет независимой от него Народной принцессой, столь знаменитой и любимой во всем мире. Это приводило его в ярость. Так же, как и то, что в лице Дианы он не нашел, как надеялся, любящую жену, которая предоставила бы ему внимание и понимание, которых недодали ему родители, занятые своими королевскими обязанностями. Вместо этого в его семейной жизни постоянно были истерики и скандалы. «Это было трагическое несоответствие», — утверждается в фильме.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что, по информации СМИ, жена принца Чарльза Камилла потребовала развода.

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