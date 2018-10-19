Жена принца Чарльза Камилла потребовала развода — СМИ

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Жена наследника британского престола принца Чарльза Камилла, которая ранее отказалась сопровождать мужа на свадьбу его племянницы принцессы Евгении, потребовала развода. Об этом сообщает американская и австралийская пресса — в частности, издания GLOBE и New Idea. Как утверждают СМИ, 71-летняя герцогиня Корнуольская накануне 70-летия супруга, которое тот будет отмечать 14 ноября, заявила, что хочет оформить все как можно быстрее. Чарльз и вместе с ним весь Букингемский дворец потрясен: Камилла Паркер-Боулз знает слишком много нелицеприятных секретов королевской семьи. И не замедлит воспользоваться этим после развода. При этом она якобы требует выплатить ей 400 миллионов долларов.

Хотя в последнее время сообщалось, что супруги не ладят (по слухам, Чарльз даже выгнал жену из дома), требование Камиллы застало принца врасплох. Сейчас, как говорят инсайдеры, с герцогиней ведутся переговоры, в результате которых двор надеется достичь компромисса, который позволит монархии «сохранить лицо».

По информации американских СМИ в последнее время у Камиллы испортились отношения не только с мужем, но и почти со всеми членами его семьи. Она совершала нападки на Меган Маркл, Кейт Миддлтон и даже на отца Чарльза — принца Филиппа.

Принц Чарльз и Камилла Паркер-Боулз поженились в 2005 году. Для обоих это был второй брак. Романтические отношения Камиллы с Чарльзом начались еще до его женитьбе на Диане Спенсер.

Ранее стало также известно, что в свое время королева не позволила сыну жениться на Камилле потому, что та не была девственницей и в связи с этим не годилась ему в невесты. Как пишет издание Express, об этом идет речь в новом документальном фильме «Королевски дом Виндзоров». Королевская семья считала, что будущая королева «не должна иметь прошлого».

Ранее «ФАКТЫ» писали, что Камилла едва не сорвала брак принца Уильяма и Кейт Миддлтон.

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