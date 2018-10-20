Этой ночью украинцев ждет уникальное космическое явление

Наука и технологии

В ночь на 21 октября земляне смогут наблюдать пик активности Метеорного потока Ориониды. Как сообщает Spacegid, в средней полосе Восточной Европы наблюдать этот метеорный поток лучше всего около 5:00, когда созвездие Ориона будет расположено высоко на южной стороне неба.

Поток Ориониды можно наблюдать ежегодно в период со 2 октября по 7 ноября. При этом зенитное годовое число (ZHR) достигает 25 единиц. Метеоры пролетают через атмосферу Земли со скоростью около 66 км в секунду (через несколько лет эта скорость увеличится до 70 км).

Источником метеорного потока считается комета Галлея, которая пролетает мимо Земли каждые 76 лет.

Напомним, с 6 октября украинцы могли наблюдать звездопад Дракониды, а самый масштабный звездопад года прошел в августе 2018 года.



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