Происшествия

Смертельное ДТП с патрульным авто во Львовской области: появились первые фото

Во Львовской области произошло масштабное ДТП с участием служебного автомобиля патрульной службы, в результате которого один из полицейских скончался на месте происшествия.

Авто столкнулось с фурой с номерами Евросоюза на автодороге между Львовом и Равой Русской в районе села Мощана, сообщил в Facebook депутат Львовского городского совета Игорь Зинкевич.

«Один полицейский скончался на месте ДТП, другой в тяжелом состоянии без сознания», — отметил он.

На месте происшествия

По информации Зинкевича, погибший полицейский был депутатом городского совета Львова.

На место событий пришлось вызывать пожарных, чтобы они залили пеной вытекшую из поврежденного топливного бака фуры около 500 литров дизтоплива.

Напомним, 20 октября в трагическом ДТП под Киевом погибла известная комедийная актриса Марина Поплавская. Автобус актеров влетел в грузовик.

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