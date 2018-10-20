Фура разбила автобус с детьми в Черкасской области: двое подростков госпитализированы

Происшествия

В Черкасской области 20 октября в ДТП с участием фуры пострадали школьники из поселка Рокитное Киевской области. Погибших нет, однако двух детей пришлось госпитализировать. Об этом в Facebook сообщил помощник начальника ГУ ГСЧС в Черкасской области Константин Проценко.

По его информации, инцидент произошел около 16:20 на 155-м километре трассы Киев — Одесса

В микроавтобусе Mercedes-Benz Sprinter, который столкнулся с грузовиком, находились 17 детей и трое взрослых, они возвращались с экскурсии в Уманский парк «Софиевка».

По словам Проценко, состояние госпитализированного водителя автобуса оценивается как тяжелое. В аналогичном состоянии находится и одна из пострадавших 13-летних девочек. Она до сих пор без сознания.

Тем временем в Киеве днем тоже произошло столкновение легковушки с грузовиком. ДТП, в котором обошлось без жертв, привело к масштабным пробкам на улице Заболотного. Несмотря на то, что Opel Astra от удара отбросило на 100 метров, его водитель выжил.

На месте ДТП на улице Заболотного

Напомним, в субботу утром под Киевом в ДТП с участием грузовика погибла актриса «Дизель Шоу» Марина Поплавская, а днем в ДТП под Львовом — патрульный полицейский — депутат Львовского горсовета.

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