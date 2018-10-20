Ярмоленко получил жуткую травму в матче за «Вест Хэм» (фото, видео)

Спорт

Поединок очередного тура чемпионата Англии между «Вест Хэмом» и «Тоттенхэмом» был омрачен не только поражением хозяев поля (0:1), но и жуткой травмой, полученной новичком «молотобойцев» Андреем Ярмоленко. В конце первого тайма футболист сборной Украины, который недавно провел 80-й матч за «желто-синих», у ворот соперника неудачно ступил на правую ногу и с криком рухнул на газон. Самостоятельно покинуть поле Андрей уже не смог. Его увезли на медицинском каре, Ярмоленко не стыдился слез.

После финального свистка главный тренер «Вест Хэма» Мануэль Пеллегрини сообщил, что Ярмоленко будут обследовать в воскресенье. Тогда и станет известен характер травмы и сроки восстановления игрока. «Предпочитаю подождать до завтра, лучше узнать диагноз от врача, чтобы быть уверенным, что произошло с его ногой. Похоже, Андрей повредил лодыжку. Больше я об этом говорить не буду. Все выглядело не очень хорошо, но мы должны подождать», — заявил чилийский специалист.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что два мяча Ярмоленко принесли «Вест Хэму» первую победу в чемпионате Англии.

Фото Getty Images



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