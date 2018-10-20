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Криштиану Роналду установил мировой рекорд (видео)
Действующий обладатель «Золотого мяча» Криштиану Роналду стал первым игроком в истории мирового футбола, забившим 400 мячей в пяти сильнейших лигах Европы. Этой отметки португалец достиг в субботу, 20 октября, когда на 18-й минуте вывел «Ювентус» вперед в домашней встрече против «Дженоа» («Старая Синьора» в итоге впервые в сезоне потеряла очки — 1:1). Для Криштиану это пятый гол в серии А. Кроме того, знаменитый форвард 311 раз отличился за «Реал», а также 84 раза огорчил соперников «Манчестер Юнайтед» в английской премьер-лиге.
Чтобы покорить рубеж в 400 голов в топ-пяти лигах Европы, Криштиану Роналду потребовалось провести 497 поединков. Вслед за нападающим «Ювентуса» расположились аргентинец Лионель Месси (388 голов), англичанин Джимми Гривз (366), немец Герд Мюллер (365), а также еще два англичанина Стив Блумер (317) и Дикси Дин (310).
Добавлю, что «Ювентус», который до поединка с «Дженоа» был единственным клубом в топ-пятерке лиг Европы, который побеждал во всех без исключения матчах сезона, продолжает с 25 очками удерживать лидерство в серии А (семь очков отрыва от «Наполи», у которого игра в запасе).
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Криштиану Роналду обвиняли в изнасиловании не только в Лас-Вегасе, но и в Лондоне.
Фото Twitter ФК «Ювентус»
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