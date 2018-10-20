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Стало известно, где керченский стрелок нашел деньги на ружье и патроны (видео)
Незадолго до етрагедии в Керченском политехническом колледж погибший стрелок Влад Росляков побывал в гостях у бабушки. Именно у нее он украл 20 тысяч рублей, которые затем потратил на покупку винтовки и патронов. Это выяснили журналисты ТСН.
Также стало известно, что к дому бабушки Росляков приходил в сопровождении двух незнакомых мужчин в форме.
Предполагается, что эти люди могли быть его кураторами, присутствие которых в деле о массовом расстреле российское следствие продолжает опровергать.
Также в МВД РФ опровергли информацию соцсетей о том, что Росляков проходил подготовку по программе патриотического воспитания в лагере «Артек», где и научился поражать мишени. Хотя в соцсетях сообщалось, что фото Влада у мишени якобы было сделано именно в «Артеке».
Напомним, президент России Владимир Путин назвал расстрел в Керчи «результатом глобализации».
В результате бойни в Керчи погиб 21 человек, в больницах остаются 45 пострадавших жертв бойни, включая 25 детей. Трое подростков находятся в крайне тяжелом состоянии.
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