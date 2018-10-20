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Наука и технологии

Миссия на Меркурий: земляне запустили ракету к первой планете

23:10 20 октября 2018   73
Меркурий
Инф. «ФАКТОВ»

Европейское космическое агентство и Японское агентство по аэрокосмическим исследованиям запустили на орбиту космический корабль BepiColombo, который должен достигнуть Меркурия — ближайшей планеты от Солнца. Предполагается, что путешествие займет семь лет, сообщает Голос Америки.

В соответствии с планом миссии, BepiColombo должен будет следовать по эллиптическому пути, единожды облетев Землю, дважды — Венеру и шесть раз — Меркурий. К месту назначения корабль должен прибыть в декабре 2025 года.

Непосредственными исследованиями на Меркурии будут заниматься два зонда — Bepi и Mio. Зонды способны выдерживать температуру от плюс 430 градусов до минус 180 градоусов по Цельсию.

Напомним, в настоящее время человечество готовится к миссии на Марс — компания Space X намерена запустить ракету на Красную планету в первом полугодии 2019 года.

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