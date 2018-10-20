- 23:46 Трамп объявил о выходе США из договора с Россией о ликвидации ракет
- 23:28 На Луганщине десятки шахтеров отказались выходить на поверхность, требуя зарплату
- 23:10 Миссия на Меркурий: земляне запустили ракету к первой планете
- 22:54 Хоккейный «Донбасс» одержал вторую победу в Континентальном кубке: видеообзор матча
- 22:42 Стало известно, где керченский стрелок нашел деньги на ружье и патроны
- 22:20 Криштиану Роналду установил мировой рекорд
- 22:05 "Клевета и дрязги": Москва отреагировала на разоблачение в США заговорщицы Хусьяновой
- 21:44 Фура разбила автобус с детьми в Черкасской области: 13-летняя девочка скончалась
- 21:25 Ярмоленко получил жуткую травму в матче за «Вест Хэм»
- 21:19 Давление на Константинополь усиливается: еще две церкви призвали Варфоломея "одуматься"
Миссия на Меркурий: земляне запустили ракету к первой планете
Европейское космическое агентство и Японское агентство по аэрокосмическим исследованиям запустили на орбиту космический корабль BepiColombo, который должен достигнуть Меркурия — ближайшей планеты от Солнца. Предполагается, что путешествие займет семь лет, сообщает Голос Америки.
В соответствии с планом миссии, BepiColombo должен будет следовать по эллиптическому пути, единожды облетев Землю, дважды — Венеру и шесть раз — Меркурий. К месту назначения корабль должен прибыть в декабре 2025 года.
Непосредственными исследованиями на Меркурии будут заниматься два зонда — Bepi и Mio. Зонды способны выдерживать температуру от плюс 430 градусов до минус 180 градоусов по Цельсию.
Напомним, в настоящее время человечество готовится к миссии на Марс — компания Space X намерена запустить ракету на Красную планету в первом полугодии 2019 года.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Мужик пишет объяснительную в полиции: «Находясь под воздействием психотропных существ...» Полицейский его поправляет: «Правильно писать «веществ». — «Так это ж я о жене и теще!..»