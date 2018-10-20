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Страна: Испания
Мануфактура: Lladro
Год создания: 1974
Скульптор: Salvador Furió
Размер: 41×14 cm
Из будущей
киевской экспозиции
частной коллекции
«Shvets Museum»
Вообще-то герой моего сегодняшнего рассказа к цирку никакого отношения не имел. Хотя на арене цирка выступал неоднократно, собирая полные залы восторженных зрителей, до конца так и не понимавших, каким образом он выполняет свои знаменитые трюки. Речь пойдёт о Гарри Гудини, который, родившись в еврейской семье в Будапеште, в раннем возрасте с родителями и шестью братьями и сёстрами оказался в Америке.
Это произошло в конце ХIХ века. Время было тяжелое. И уже в 10-летнем возрасте талантливый мальчик начал выступать с демонстрацией карточных фокусов в увеселительных заведениях. А вскоре и вовсе отправился на гастроли по всей стране. Правда, теперь он уже демонстрировал изумленной публике чудеса высвобождения из кованых наручников и прозрачных водоемов. Однажды он был подвешен в мешке на карнизе высоченного небоскреба, но сумел удачно освободиться. Затем на глазах огромной толпы ему удалось пройти сквозь кирпичную стену. В 1903 году Гудини при большом скоплении народа был сброшен с одного из лондонских мостов в воды Темзы, будучи закованным в наручники и с 30-килограммовой гирей на ногах. И уже через несколько секунд выплыл, размахивая наручниками. Многие газеты в 1900-м году писали о его удивительном трюке с исчезновением живого слона (!) в Лондоне. Этот же номер он успешно повторил в Нью-Йорке на ипподроме в 1918 году.
Во время гастролей по России Гарри Гудини (настоящее имя которого было Эрик Вайс) продемонстрировал опытным тюремщикам знаменитой Бутырской тюрьмы, как, будучи запертым в одной из камер, можно освободиться, переодеться в свою одежду, спрятанную ими в другом месте, да ещё и по ходу открыть каким-то образом десяток других тюремных камер и незаметно для охраны освободить содержавшихся там заключённых.
Беда со знаменитым иллюзионистом стряслась в канадском Монреале. 21 октября 1926 года к нему в гримерку зашли трое студентов, один из которых был чемпионом колледжа по боксу. Спросив у Гудини, правда ли, что он может выдержать любой силы удары по животу, и получив утвердительный ответ, этот придурошный боксёр нанёс не успевшему настроиться артисту несколько очень сильных ударов в живот. Когда Гудини остановил его и через минуту предложил повторить удары, студент изумленно воскликнул, что бьет практически по каменному прессу…
Но было уже поздно. Через несколько дней Гудини был доставлен в больницу, где с большим опозданием обнаружили разрыв аппендицита. Со стремительно развивающимся перитонитом он прожил целых 10 дней (случай небывалый!). Но спасти его врачам уже не удалось. Тело великого иллюзиониста было доставлено в Нью-Йорк и захоронено в знаменитом бронзовом коробе, который он часто использовал в своих трюках.
В моем представлении Гудини выглядел так же изящно и задумчиво, как герой этой фарфоровой композиции, найденной мною в одном из нью-йоркских антикварных магазинчиков задолго до того, как я узнал историю жизни и смерти знаменитого иллюзиониста.
Сегодняшним именинникам позвольте пожелать добра и счастья. Как всегда, искренне ваш.
Приходит жена домой навеселе. Муж из спальни говорит: — Солнышко мое, что это у тебя там упало? — Моя шубка... — А почему с таким грохотом? — Твое солнышко из нее вылезти не успело!..