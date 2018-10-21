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Украина завоевала первую медаль на Играх Непокоренных-2018 (фото)
Украинская сборная на Играх Непокоренных-2018 завоевала первую медаль. Ее в копилку Украины принес участник велогонок на время Денис Фищук, сообщается в Facebook украинской команды.
Дениса опередили военные из Великобритании и Австралии, причем разрыв между ним и австралийцем Tимом Гровером был совсем небольшим.
«Несмотря на довольно сложную трассу, Денис завоевал бронзу, причем разрыв между ним и австралийцем Tim Grover был совсем небольшим!» — сообщила пресс-служба нашей команды.
Президент Украины Петр Порошенко поздравил украинских военных, отметив также четвертое место велогонщика Сергея Шемчука.
«Так держать, несломленные! Болеем за вас!», — написал глава государства в Facebook.
Напомним, Игры Непокоренных-2018 стартовали в австралийском Сиднее 20 октября и будут проводиться до 27 октября включительно. В состав украинской команды входят 15 военных.
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