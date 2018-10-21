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Происшествия

Под Львовом на ходу загорелся автобус с туристами: появились первые фото и видео

11:45 21 октября 2018   156
Горящий автобус
Инф. «ФАКТОВ»

На Львовщине во время движения на трассе загорелся автобус, в котором находилось около 50 туристов. Инцидент произошел в ночь на 21 октября, сообщил депутат Львовского городского совета Игорь Зинкевич,

По его информации, возгорание произошло на трассе Львов — Самбор в районе села Ставричаны.

Пассажиры автобуса возвращались с отдыха в Карпатах, они не пострадали.

«21 октября, в 02:00, село Ставчаны. Загорелся туристический автобус. Пострадавших нет, все успели выйти. Люди возвращались с Карпат, с отдыха», — сообщил Зинкевич, выложив в сеть фото и видео.

На месте инцидента

Напомним, 20 октября под Львовом произошло ДТП с участием авто патрульных полицейских. Погиб правоохранитель-депутат Львовского горсовета.

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