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Под Львовом на ходу загорелся автобус с туристами: появились первые фото и видео
На Львовщине во время движения на трассе загорелся автобус, в котором находилось около 50 туристов. Инцидент произошел в ночь на 21 октября, сообщил депутат Львовского городского совета Игорь Зинкевич,
По его информации, возгорание произошло на трассе Львов — Самбор в районе села Ставричаны.
Пассажиры автобуса возвращались с отдыха в Карпатах, они не пострадали.
«21 октября, в 02:00, село Ставчаны. Загорелся туристический автобус. Пострадавших нет, все успели выйти. Люди возвращались с Карпат, с отдыха», — сообщил Зинкевич, выложив в сеть фото и видео.
На месте инцидента
Напомним, 20 октября под Львовом произошло ДТП с участием авто патрульных полицейских. Погиб правоохранитель-депутат Львовского горсовета.
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