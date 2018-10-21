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Гибель Марины Поплавской: в сети показали трогательное видео
Артисты Дизель Студии опубликовала пронзительное видео в память о своей коллеге — 48-летней Марине Поплавской, которая погибла в ДТП под Киевом рано утром 20 октября.
«Вчера в дом к каждому, кто хоть раз улыбнулся, глядя на нее на экране или на сцене — пришла большая беда. Из жизни ушла яркая звезда юмористического жанра, учительница, человек с большой буквы, верная подруга, красивая женщина — Марина Поплавская. Ее жизнь оборвалась трагично и бессмысленно», — говорится в комментарии к видео.
Учора в домівку до кожного, хто хоч раз посміхнувся, дивлячись на неї на екрані чи на сцені — прийшла велика біда. З життя пішла яскрава зірка гумористичного жанру, вчителька, людина з великої літери, вірна подруга, гарна жінка — Марина Поплавська. Її життя обірвалось трагічно й безглуздо. #дизельшоу #дизельстудио #поплавская #маринапоплавская
Отметим, что 21 октября в Киеве проходит церемония прощания с погибшей актрисой.
Похоронят Марину Поплавскую в ее родном Житомире 22 октября.
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