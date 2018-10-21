Гибель Марины Поплавской: в сети показали трогательное видео

Украина

Артисты Дизель Студии опубликовала пронзительное видео в память о своей коллеге — 48-летней Марине Поплавской, которая погибла в ДТП под Киевом рано утром 20 октября.

«Вчера в дом к каждому, кто хоть раз улыбнулся, глядя на нее на экране или на сцене — пришла большая беда. Из жизни ушла яркая звезда юмористического жанра, учительница, человек с большой буквы, верная подруга, красивая женщина — Марина Поплавская. Ее жизнь оборвалась трагично и бессмысленно», — говорится в комментарии к видео.

Отметим, что 21 октября в Киеве проходит церемония прощания с погибшей актрисой.

Похоронят Марину Поплавскую в ее родном Житомире 22 октября.

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