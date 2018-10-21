Похолодание усилится: синоптик рассказала о погоде на следующей неделе

Украина

Ближайшая неделя в Украине ознаменуется снижением температуры, что будет сопровождаться мокрым снегом и сильным ветром. Об этом в своем Facebook сообщила синоптик Наталья Диденко.

В то же время она уточнила, что похолодание будет постепенным — в середине недели средняя температура воздуха составит плюс 9−15 градусов, в затем похолодает до 7−12 градусов. Ночью не исключены заморозки.

Самыми сложными будут среда и четверг. Дожди будут сопровождаться штормовыми ветрами и низкими температурами — днем в пределах 6−10 градусов, на Юге и Востоке — до плюс 12−15 градусов.

Однако понедельник в Украине еще будет относительно спокойным и в большинстве регионов — сухим (дожди ожидаются только на Луганщине и Донеччине). Температура воздуха составит 9−14 градусов, на Юге Украины — до плюс 17 градусов.

Синоптическая карта

В Киеве в понедельник также не ожидается дождей, температура днем будет колебаться у отметки плюс 11 градусов.

Стабилизации погоды можно ждать только к концу недели, когда наконец появится солнце и принесет относительное потепление.

Напомним, октябрь 2018 года ознаменовался в Украине несколькими температурными рекордами.

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