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Принц Гарри пообщался с украинским военным на Играх непокоренных: появилось фото

14:46 21 октября 2018   90
Принц Гарри с украинцем Чалапием
Инф. «ФАКТОВ»

В сети появились фото первых соревнований украинской сборной на Invictus Games 21 октября, в которых Денис Фищук завоевал первую медаль для Украины.

Старт украинского спортсмена

Наших спортсменов активно поддерживали представители украинской общины в Австралии, которые скандировали «Украина!».

Сегодня же куратор соревнований, британский принц Гарри встретился с украинским участником соревнований Андреем Усачем, который рассказал собеседнику о российской агрессии на Донбассе, сообщает Министерство обороны Украины.

22 октября украинская сборная будет соревноваться в гребле — на старт выйдут Александр Белобоков, Юрий Дмитренко, Сергей Ильницкий и Александр Чалапчий, об истории которого писали «ФАКТЫ».

Фото Министерства обороны Украины

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