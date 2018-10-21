- 15:11 В Киеве простились с Мариной Поплавской: опубликованы фото
- 15:08 В Одессе из револьвера стреляли в иностранку
- 15:07 Свою официальную первую брачную ночь я провела в публичном доме, — Тина Тернер
- 14:46 Принц Гарри пообщался с украинским военным на Играх непокоренных: появилось фото
- 14:03 Провокация: в Украине отреагировали на антивенгерские билборды в Закарпатье
- 13:43 «Проклятие» снято: Свитолина с победы стартовала на Итоговом турнире в Сингапуре
- 13:36 Похолодание усилится: синоптик рассказала о погоде на следующей неделе
- 13:01 Главный хореограф "Танців з зірками" назвала своих фаворитов
- 12:42 В России пригрозили США в ответ на разрыв договора о распространении ракет
- 12:37 У Месси третий перелом в карьере: известны сроки восстановления лидера «Барселоны»
Принц Гарри пообщался с украинским военным на Играх непокоренных: появилось фото
В сети появились фото первых соревнований украинской сборной на Invictus Games 21 октября, в которых Денис Фищук завоевал первую медаль для Украины.
Старт украинского спортсмена
Наших спортсменов активно поддерживали представители украинской общины в Австралии, которые скандировали «Украина!».
Сегодня же куратор соревнований, британский принц Гарри встретился с украинским участником соревнований Андреем Усачем, который рассказал собеседнику о российской агрессии на Донбассе, сообщает Министерство обороны Украины.
22 октября украинская сборная будет соревноваться в гребле — на старт выйдут Александр Белобоков, Юрий Дмитренко, Сергей Ильницкий и Александр Чалапчий, об истории которого писали «ФАКТЫ».
Фото Министерства обороны Украины
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Пятилетняя девочка приходит в новом розовом платье в детский сад. Воспитательница ее спрашивает: — Кто тебе такое красивое платье купил? Ребенок с гордостью отвечает: — Наревела!