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Травма Ярмоленко: прогнозы врачей неутешительные
Полузащитник «Вест Хэма» и сборной Украины Андрей Ярмоленко, получивший жуткую травму в матче английской премьер-лиги с «Тоттенхэмом», надолго выбыл из строя. Официальный вердикт врачей «молотобойцы» еще не обнародовали. Но целый ряд британских изданий сообщает, что 29-летний футболист порвал ахиллово сухожилие, и ему предстоит операция. Срок восстановления — как минимум полгода. «Нам не повезло. Это ужасный удар для клуба», — так источники в «Вест Хэме» прокомментировали результаты воскресного медосмотра.
Понятное дело, Ярмоленко пропустит ближайшие матчи сборной Украины (16 ноября — со словаками и 20 ноября — с турками) и уже не сыграет в 2018 году. Дай Бог Андрею скорейшего выздоровления.
К слову, из-за похожей травмы победный для его команды чемпионат мира пропустил французский защитник «Арсенала» Лоран Кошельны. Игрок «сломался» еще в мае и предположительно вернется в строй только через месяц.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Андрей Ярмоленко провел 80-й матч в футболке сборной Украины.
Фото Getty Images
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