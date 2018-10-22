Стала известна истинная причина пролитых Викторией Бекхэм слез (фото)

Шоу-бизнес

В воскресенье, 21 октября, стало известно о попытке ограбления дома Дэвида и Виктории Бекхэм в графстве Оксфордшир. Трое неизвестных в балаклавах попытались проникнуть в особняк знаменитых супругов стоимостью 8,5 миллиона долларов. Дом расположен в живописном месте, известном как Котсуолд-Хилс.

Злоумышленники чувствовали себя настолько уверенно, что использовали лестницы. В доме в тот момент никого не было. Дэвид, Виктория и их дети отправились в путешествие. Бекхэмов пригласили принц Гарри и его супруга Меган в качестве гостей на открывшихся в Сиднее «Игр непокоренных».

Грабителей спугнули посетители модного ресторана Soho Farmhouse, расположенного рядом с особняком. Они вызвали полицию. Несколько мужчин побежали к дому Бекхэмов. Незваные гости скрылись. В распоряжении полиции имеется видеозапись, сделанная камерами слежения, установленными на особняке. Поиск преступников продолжается.

Виктория очень расстроилась, узнав об инциденте. Бекхэмы очень любят свой дом в Котсуолд-Хилс. Они провели здесь множество счастливых дней всей семьей. Их соседями являются популярный британский телеведущий Джереми Кларксон и бывший премьер-министр Великобритании Дэвид Камерон. С недавних пор неподалеку поселились и принц Гарри с супругой. А в Soho Farmhouse любят бывать супермодель Кейт Мосс, популярный певец Сэм Смит, актер и телеведущий Джеймс Корден.

Теперь, после этого инцидента Виктория уже не чувствует себя в безопасности в любимом загородном доме. По данным газеты The Daily Mail, узнав о попытке ограбления, Виктория тут же поставила вопрос перед мужем о продаже особняка. Дэвид был категорически против. Тогда миссис Бекхэм потребовала, чтобы он немедленно предпринял меры по усилению безопасности дома. Дэвид снова возразил. Он якобы заявил, что не хочет превращать особняк в крепость. И Виктория расплакалась. Эмоциональный срыв длился почти двое суток. Но короткое пребывание в Баден-Бадене перед длительным полетом в Сидней благотворно повлияло на миссис Бекхэм. В Австралию Виктория прибыла уже в прекрасном расположении духа.

К тому же муж все же прислушался к ее мнению и отдал распоряжения по усилению мер безопасности дома в Котсуолд-Хилс. К возвращению Бекхэмов там появятся сторожевые псы, система, оснащенная датчиками, реагирующими на движение, и многое другое.

Ранее британская газета The Sun сообщила, что в Баден-Баден Виктория Бекхэм отправилась, потому что ее крайне расстроило интервью мужа. Дэвид дал его австралийской телепрограмме The Sunday Project. Некоторые издания выхватили его слова из контекста. И получилось, что Бекхэм назвал свой брак «тяжелой работой».

На самом деле Дэвид, говоря о своей женитьбе и семье, заявил буквально следующее: «Думаю, брак всегда можно сравнить с тяжелой работой. Ваши дети, они хотят проводить время с вами, и они этого заслуживают. А мы с женой много работаем. И считаем, что должны воспитывать наших детей правильным образом — так, чтобы постоянно доказывать им и показывать, что нужно тяжело и много трудиться, чтобы добиться успеха. Иногда это действительно тяжело».

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