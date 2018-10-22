Враждебные макаки-убийцы: в Индии стадо обезьян забросало насмерть мужчину кирпичами

Мир

Стадо обезьян закидало кирпичами 72-летнего мужчину в Индии. Они стали бросать в него строительные материалы, когда тот пришел в лес за валежником. Пожилой человек скончался в больнице от травм головы и груди, сообщает в воскресенье, 21 октября, Daily Mail.

В полиции рассказали, что животные собрали кирпичи в разрушенном здании и затащили на деревья. Они скинули на мужчину более 20 штук. Семья погибшего подала официальное заявление в правоохранительные органы.

«Эти обезьяны-мошенники — настоящие преступники и должны расплачиваться», — пояснил его брат.

Стражи порядка отметили, что не могут завести дело против животных.

Жители деревни, близ которой это произошло, не раз жаловались на враждебно настроенных обезьян, но звери находятся под защитой властей как особо охраняемые виды.

В Индии обезьяны часто нападают на жителей. Как правило, виновниками оказываются макаки-резус. Какой вид атаковал 72-летнего мужчину, неясно.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в зоопарке Цинциннати (США) горилла 10 минут таскала 4-летнего мальчика, упавшего к ней в вольер.

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