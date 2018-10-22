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ДТП в Киеве на Воскресенке: столкнулись Mercedes S-Class и Daewoo Lanos, есть пострадавшие
В ночь на понедельник, 22 октября, на улице Перова в столице произошло ДТП: столкнулись Mercedes S-Class и Daewoo Lanos. Авария случилась около двух часов ночи, пишет «Информатор».
По предварительной информации, Mercedes ехал в сторону Троещины. Столкновение произошло на перекрестке улицы Перова и Петра Запорожца, когда Daewoo попытался совершить разворот. Обе машины получили серьезные повреждения.
Водитель такси утверждает, что перед тем как сесть за руль, он выпил таблетку для понижения давления.
Драйвера Mercedes госпитализировали в больницу.
После аварии на месте ДТП работали сотрудники патрульной полиции, медики и следственно-оперативная группа. Подробности происшествия выясняются.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», украинские футболисты попали в тройное ДТП под Киевом.
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— Роза Львовна, а почему вы отказали прошлому жильцу? — Я, конечно, не любопытна, но, если человек постоянно закрывает замочную скважину, это таки подозрительно!