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Украинские футболисты попали в тройное ДТП под Киевом: появилось видео
В аварии под Киевом 20 октября пострадали футболисты ФК «Колос». Инцидент произошел на Одесской трассе в районе села Великая Солтановка, сообщает Информатор.
Столкнулись сразу три автомобиля — Skoda, Volvo и Volkswagen, причем последний перевернулся при столкновении Skoda и Volvo. Именно в нем после матча против СК «Днепр-1» возвращались футболисты «Колоса». Их автомобиль отбросило на 30−40 метров от места ДТП. По предварительным данным, виновником аварии был водитель Volvo.
Авто футболистов
Два игрока ФК «Колос» — Алексей Зозуля и Василий Литвиненко — отделались царапинами и ссадинами, хотя одному из них понадобилась помощь медиков.
Больше всех пострадал водитель Skoda, которого после удара выбросило из автомобиля на проезжую часть. После столкновения у Skoda практически отсутствовала передняя часть, а двигатель отлетел на несколько метров.
Больше всего пострадал автомобиль Skoda
Ранее «ФАКТЫ» сообщали о нескольких смертельных ДТП, которые произошли 20 октября. В т.ч. в Черкасской области при столкновении школьного автобуса с грузовиком погибла 13-летняя девочка, а рано утром в ДТП под Киевом погибла актриса Dizel Show Марина Поплавская. Микроавтобус с артистами также протаранил грузовик.
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