- 9:30 Сальто Димы Монатика и песня-признание Леси Никитюк: чем запомнился девятый эфир «Танців з зірками»
- 9:20 В Киеве произошло тройное "пьяное" ДТП с переворотом
- 9:17 На аргентинском телевидении во время прямого эфира случайно засняли НЛО
- 8:54 Стартуем в рай: ядерное заявление Путина изобразили меткой карикатурой
- 8:54 Голливудская звезда призналась, что стала инвалидом из-за тяжелой болезни
- 8:25 «Ренн» — «Динамо»: прогнозы букмекеров на поединок Лиги Европы
- 8:12 У Путина сделали неожиданное заявление по военному захвату Беларуси
- 8:11 Через 4 месяца после покупки жилья я узнала, что стала стала жертвой «черных риелторов», — киевлянка
- 7:58 Овна ждут перемены в личной жизни, а на Тельца навалятся хлопоты: гороскоп на неделю
- 7:34 А кто это стоит? На видео бойни в Керчи обнаружили странного человека
У Путина сделали неожиданное заявление по военному захвату Беларуси
Россия расценит любое военное нападение на Беларусь как нападение на Россию. Об этом заявил посол РФ в Беларуси Михаил Бабич.
«Очень важный момент и для наших белорусских партнеров и, главное, для всех тех, кто что-то задумывает: нападение на Беларусь, любое в военном плане, будет расцениваться как нападение на Россию со всеми вытекающими из этого последствиями», — заявил он, передает «ТАСС».
По его словам, у России и Беларуси «абсолютное взаимопонимание по этому вопросу».
«У нас действует региональная группировка войск и сил, и на сегодня сформированы все компоненты, которые необходимы как для обороны, так и для ответного удара», — рассказал дипломат.
Бабич отметил, что планы по увеличению американского военного контингента возле границ России и Беларуси не способствуют безопасности соседних стран.
«Ни для Польши, ни для других государств, где эти базы разворачиваются, ничего хорошего такое противостояние не принесет», — заявил посол РФ.
Ранее политический эксперт, аналитик Democracy house Анатолий Октисюк рассказал «ФАКТАМ», что Кремль вынудит президента Беларуси Александра Лукашенко сдаться России и пойти на объединение двух стран.
Более того, по его словам, Лукашенко может быть отстранен от власти еще до президентских выборов в Беларуси, на территории которой после учений в 2017 году остались российские войска, — до 2020 года.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Пятилетняя девочка приходит в новом розовом платье в детский сад. Воспитательница ее спрашивает: — Кто тебе такое красивое платье купил? Ребенок с гордостью отвечает: — Наревела!