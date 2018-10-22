У Путина сделали неожиданное заявление по военному захвату Беларуси

Мир

Россия расценит любое военное нападение на Беларусь как нападение на Россию. Об этом заявил посол РФ в Беларуси Михаил Бабич.

«Очень важный момент и для наших белорусских партнеров и, главное, для всех тех, кто что-то задумывает: нападение на Беларусь, любое в военном плане, будет расцениваться как нападение на Россию со всеми вытекающими из этого последствиями», — заявил он, передает «ТАСС».

По его словам, у России и Беларуси «абсолютное взаимопонимание по этому вопросу».

«У нас действует региональная группировка войск и сил, и на сегодня сформированы все компоненты, которые необходимы как для обороны, так и для ответного удара», — рассказал дипломат.

Бабич отметил, что планы по увеличению американского военного контингента возле границ России и Беларуси не способствуют безопасности соседних стран.

«Ни для Польши, ни для других государств, где эти базы разворачиваются, ничего хорошего такое противостояние не принесет», — заявил посол РФ.

Ранее политический эксперт, аналитик Democracy house Анатолий Октисюк рассказал «ФАКТАМ», что Кремль вынудит президента Беларуси Александра Лукашенко сдаться России и пойти на объединение двух стран.

Более того, по его словам, Лукашенко может быть отстранен от власти еще до президентских выборов в Беларуси, на территории которой после учений в 2017 году остались российские войска, — до 2020 года.

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