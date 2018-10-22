Мир

На аргентинском телевидении во время прямого эфира случайно засняли НЛО (видео)

На YouTube-канале The Hidden Underbelly 2.0., специализирующемся на параномальных явлениях, был опубликован новый видеоролик — отрывок из передачи, транслировавшейся в прямом эфире на аргентинском телеканале News C5n.

За окном телестудии, откуда открывается вид на Буэнос-Айрес, неожиданно появился некий поблескивающий предмет, летевший по небу. Наблюдавшие за ним телеведущие были потрясены. «Это не самолет!» — воскликнула Мариэла Фернандес.

Многие зрители были уверены, что телевизионщиками удалось случайно заснять НЛО и что это можно считать доказательством присутствия инопланетян на нашей планете. Клип вызвал активную дискуссию в сети.

Ранее сообщалось, что турист случайно снял на видео НЛО в Мачу-Пикчу.

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