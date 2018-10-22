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На аргентинском телевидении во время прямого эфира случайно засняли НЛО (видео)
На YouTube-канале The Hidden Underbelly 2.0., специализирующемся на параномальных явлениях, был опубликован новый видеоролик — отрывок из передачи, транслировавшейся в прямом эфире на аргентинском телеканале News C5n.
За окном телестудии, откуда открывается вид на Буэнос-Айрес, неожиданно появился некий поблескивающий предмет, летевший по небу. Наблюдавшие за ним телеведущие были потрясены. «Это не самолет!» — воскликнула Мариэла Фернандес.
Многие зрители были уверены, что телевизионщиками удалось случайно заснять НЛО и что это можно считать доказательством присутствия инопланетян на нашей планете. Клип вызвал активную дискуссию в сети.
Ранее сообщалось, что турист случайно снял на видео НЛО в Мачу-Пикчу.
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— Люся, а ты встречала в своей жизни такого мужчину, от одного прикосновения которого тебя бросало в дрожь? — Конечно! Буквально вчера я была на приеме у стоматолога…