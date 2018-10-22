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Наука и технологии

Илон Маск назвал дату запуска туннеля Hyperloop (фото)

9:42 22 октября 2018   132
Илон Маск
Анна ДЖЕДЖУЛА, «ФАКТЫ»

Миллиардер Илон Маск объявил дату запуска первого в мире вакуумного сверхскоростного туннеля Hyperloop. Это произойдет уже 10 декабря. Как написал Маск у себя в Twitter, туннель уже «почти готов». Первые пассажиры смогут проехаться по нему бесплатно.

Тестовый туннель построили в калифорнийском городе Хоторн, на территории ракетостроительной компании Маска SpaceX.

Скорость нового вида общественного транспорта теоретически может достигать 1200 километров в час.

Однако для начала средняя скорость передвижения составит около 240 километров в час.

Ранее была названа примерная дата запуска Hyperloop в Украине.

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