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Под Одессой иностранцу вынесен приговор за расстрел супружеской пары
В Одесской области к 15 годам лишения свободы приговорен гражданин Молдовы, который нанес кредитору огнестрельное ранение и убил его супругу.
Как сообщали «ФАКТЫ», на автодороге Одесса — Рени (в Беляевском районе Одесской области) в ночь на 14 января 2015 года по трассе, недалеко от Одессы, передвигался автомобиль Mercedes с госномерами молдавской регистрации. Его догнала иномарка Audi также молдавской регистрации. Злоумышленники, находившиеся в Audi, расстреляли мужчину и женщину.
По данным следствия (его провели специалисты Беляевского отдела полиции), мужчина под предлогом возврата долга договорился с предпринимателем о встрече, которую назначил на обочине автодороги Одесса — Рени, вблизи села Великий Дальник. Не желая отдавать деньги, мужчина расстрелял из ружья 39-летнего кредитора и его гражданскую жену. Считая их погибшими, злоумышленник с сообщником положили тела в автомобиль одной из жертв. За руль сел сообщник убийцы. В дороге оказалось, что предприниматель жив и пытается выбраться из багажника. Сообщник убийцы бросил автомобиль и скрылся. Это позволило пострадавшему добраться до ближайшего поста ГАИ и обратиться за помощью.
Потерпевшего, который также является гражданином Молдовы, госпитализировали, а его 27-летняя жена (гражданка Украины) скончалась от кровопотери.
Правоохранители оперативно задержали 28-летнего подозреваемого. Публичное обвинение в суде поддерживали сотрудники Ильичевской местной прокуратуры.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что в Одессе нашли автомобиль банды, устроившей стрельбу в центре города. Злоумышленники совершили вооруженное нападение на молодого человека в центре города.
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