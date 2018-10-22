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Бывший тренер киевского «Динамо» возглавил московский «Спартак»
Двадцатидвухкратный чемпион Советского Союза и России московский «Спартак» официально объявил о назначении исполняющим обязанности наставника команды бывшего тренера киевского «Динамо» и сборной Украины 58-летнего Рауля Рианчо.
Испанский специалист занял место отправленного в отставку итальянца Массимо Карреры, под началом которого москвичи в прошлом году впервые с 2001-го стали чемпионами России, а позже добыли Суперкубок страны. Но после серии команды из трех домашних поражений подряд терпение руководства клуба лопнуло.
На данный момент самый титулованный клуб России занимает в премьер-лиге шестое место, отставая от лидера «Зенита» на шесть очков.
Напомню, что испанец Рауль Рианчо с 2014 года трудился в киевском «Динамо» помощником Сергея Реброва, а с 2016-го (до мая нынешнего года) помогал Андрею Шевченко в работе со сборной Украины. В июне 2018 года он вошел в состав тренерского штаба «Спартака».
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что тренер сборной Украины продолжит карьеру в России.
Фото ФК «Динамо»
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