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В Одесской области грузовик дважды переехал годовалого ребенка
Киевский районный суд Одессы арестовал водителя, смертельно травмировавшего автомобилем игравшего на улице годовалого ребенка. Трагедия разыгралась накануне на юге Одесской области, в селе Белолесье Татарбунарского района. По словам местных жителей, микроавтобус Mercedes доставлял материалы в одно из частных домохозяйств, где велись строительные работы.
«Все взрослые были заняты, — рассказывают сельчане. — Глава семьи руководил процессом, мать находилась в Татарбунарах (районный центр — Авт.). Их сын, которому исполнилось всего 14 месяцев, остался без присмотра. Вместе с другими детьми мальчик играл на улице…»
Отъезжая от дома, Mercedes дал задний ход и наехал на малыша. По словам водителя, начиная движение назад, он видел, как дети разбежались в стороны.
«Поэтому я никак не предполагал, что в „мертвой“ зоне оказался маленький мальчик», — заявил он в суде.
В результате автомобиль дважды переехал ребенка. От многочисленных телесных повреждений малыш скончался. Разъяренные свидетели избили водителя. После прибытия полицейских виновника ДТП отправили в Одессу.
Суд избрал в отношении водителя меру пресечения в виде содержания под стражей на срок 60 дней без возможности внесения залога.
Ранее в Одесской области полицейский на BMW сбил ребенка и скрылся.
Также «ФАКТЫ» сообщали о резонансном ДТП в центре Киева: водитель автомобиля Hummer сбил на пешеходном переходе 10-летнюю девочку на глазах у ее матери. Автомобиль поехал дальше, но другие участники движения перекрыли ему дорогу. Водитель Hummer Кирилл Островский был арестован.
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Одесса, рынок. Крупных размеров дама подходит к контейнеру с кофточками и спрашивает у продавца: — А что-нибудь веселенькое на меня есть? — Нет, мадам. Вас хочется... обнять и плакать.