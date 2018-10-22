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Происшествия

В Одесской области грузовик дважды переехал годовалого ребенка

13:16 22 октября 2018   568
Знак аварийной остановки
Александр ЛЕВИТ, «ФАКТЫ» (Одесса)

Киевский районный суд Одессы арестовал водителя, смертельно травмировавшего автомобилем игравшего на улице годовалого ребенка. Трагедия разыгралась накануне на юге Одесской области, в селе Белолесье Татарбунарского района. По словам местных жителей, микроавтобус Mercedes доставлял материалы в одно из частных домохозяйств, где велись строительные работы.

«Все взрослые были заняты, — рассказывают сельчане. — Глава семьи руководил процессом, мать находилась в Татарбунарах (районный центр — Авт.). Их сын, которому исполнилось всего 14 месяцев, остался без присмотра. Вместе с другими детьми мальчик играл на улице…»

Отъезжая от дома, Mercedes дал задний ход и наехал на малыша. По словам водителя, начиная движение назад, он видел, как дети разбежались в стороны.
«Поэтому я никак не предполагал, что в „мертвой“ зоне оказался маленький мальчик», — заявил он в суде.

В результате автомобиль дважды переехал ребенка. От многочисленных телесных повреждений малыш скончался. Разъяренные свидетели избили водителя. После прибытия полицейских виновника ДТП отправили в Одессу.

Суд избрал в отношении водителя меру пресечения в виде содержания под стражей на срок 60 дней без возможности внесения залога.

Ранее в Одесской области полицейский на BMW сбил ребенка и скрылся.

Также «ФАКТЫ» сообщали о резонансном ДТП в центре Киева: водитель автомобиля Hummer сбил на пешеходном переходе 10-летнюю девочку на глазах у ее матери. Автомобиль поехал дальше, но другие участники движения перекрыли ему дорогу. Водитель Hummer Кирилл Островский был арестован.

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