Новый «Карибский кризис»: Украина оказалась под угрозой масштабного военного обострения

Политика

Президент США Дональд Трамп 20 октября заявил о выходе из договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД). Основным фактором, повлиявшим на такой шаг со стороны США, является нарушение Россией данного договора. В частности, это разработка крылатой ракеты наземного базирования для боевого комплекса «Искандер» и размещение таких комплексов у границ с Европой — в Калининградской области. Действия Белого дома уже возбудили европейскую общественность, которая разделилась на два лагеря — приверженцев и противников подобного решения США. А некоторые эксперты заговорили о возможности очередного ядерного кризиса, который скажется на Европе. Действительно ли стоит ожидать возвращения холодной войны между США и Россией и как это скажется на Украине, выясняли «ФАКТЫ».

— Выход США из договора по ракетам средней и меньшей дальности, о котором заявил Дональд Трамп, обернется очередной гонкой вооружений или это попытка США перезаключить договор с Россией на более выгодных условиях?

— В действительности речь о перезаключении договора не идет, — говорит «ФАКТАМ» заместитель директора Института мировой политики Николай Белесков. - Скорее всего, заявление президента США Дональда Трампа можно рассматривать как угрозу России и последнее предупреждение Москве, чтобы она все-таки вернулась к выполнению взятых на себя обязательств в рамках договора. К слову, в России это так и воспринимают, говоря об «очередной риторике Дональда Трампа».

— Как будет развиваться ситуация, если Россия не прислушается к предупреждению США?

— Тут все зависит от шагов и действий, которые предпримут США, и от того, какими будут ответные действия России. Сейчас неизвестно, пойдут ли американцы на размещение ракетных систем в Европе, как это сделала Россия, тем самым нарушая договор. В то же время не стоит забывать и о том, что у США всегда есть возможность ответить по-другому: они могут рассчитывать на морские системы, размещенные на кораблях, а также на воздушные системы.

Не стоит исключать и тот факт, что все это может быть задействовано против Китайской Народной Республики. Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон по приезде в Москву вполне может сказать: «Вам (России. - Авт.) нужны эти комплексы против Китая, и мы это понимаем. Но давайте так: вы не будете размещать в Европе свои ракеты, а мы закроем глаза на то, что вы нарушаете договор, но не размещаете ракеты вблизи Европы». Так ли это на самом деле, покажет развитие ситуации.

— Если допустить, что США таки решатся разместить ракеты в Европе, к чему стоит готовиться в том числе и Украине?

— Не исключено, что это приведет к наихудшему сценарию: Европа может получить кризис 80-х годов прошлого столетия, когда и в Западной Европе, и в европейской части СССР люди жили в ожидании нанесения ядерного удара. Гипотетически такое развитие событий также возможно, но сейчас очень трудно сказать, как будет на самом деле. Будет тяжело убедить ряд европейских государств принять у себя ракетные системы. Ведь таким шагом можно подорвать НАТО. Из-за этого, я думаю, США и не пойдут на подобные симметричные шаги в ответ на действия России. Но если, не дай Бог, американские системы разместят в Польше, тогда мы получим новый «Карибский кризис», только наоборот. И Украине также аукнется.

В то же время российские эксперты пошли дальше и не исключают того, что американские ракеты могут появиться в Украине. Это, конечно, сократит подлетное время ракет до 5 минут и не даст стороне противника времени на принятие ответного решения. Правда, я сомневаюсь, что подобный сценарий воплотится в жизнь. Есть также сомнения в том, что американские ракеты появятся в Европе. В Британии — возможно. Другое дело, что нет особого смысла в размещении таких систем в Британии, поскольку в таком случае дальность их действия будет максимальной. Однако еще раз повторю: сейчас очень тяжело что-то прогнозировать, не зная многих факторов. Нужно посмотреть, как будет развиваться ситуация, какие будут звучать заявления, и лишь потом можно делать прогноз.

Однако официальный Кремль уже пригрозил США ответными мерами «военно-технического характера» из-за их выхода из договора РСМД. Именно такую позицию озвучил замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков, назвав действия Вашингтона «топорными и грубыми».

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