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Ломаченко рассказал, чего ожидает от боя с Педрасой
Чемпион мира по версии WBA в легком весе украинец Василий Ломаченко (11 побед, 9 из них — нокаутом, 1 поражение) рассказал о своем настрое на предстоящий объединительный поединок с Хосе Педрасой из Пуэрто-Рико (25 побед, 12 из них — нокаутом, 1 поражение), в котором будут разыграны два чемпионских пояса — WBA и WBO.
«Это будет мой первый объединительный бой, и я не могу дождаться этого дня. После поединка с Педрасой многие двери откроются. Не знаю, нокаутирую ли я его, это ведь бокс. Сейчас я не могу ничего сказать о его стиле. У меня нет времени смотреть его бои. Через несколько недель мы сядем с командой и изучим его», — приводит слова украинца издание BoxingScene.
Также Василий рассказал о своем нынешнем состоянии после перенесенной операции: «Я очень долго отдыхал. Думаю, мне еще нужно вспомнить собственный стиль, вспомнить эти ощущения, подготовить себя психологически после длительного перерыва».
Как известно, бой Ломаченко — Педраса пройдет 8 декабря в Нью-Йорке на ринге «Мэдисон Сквер Гарден».
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что перед боем с Педрасой Ломаченко расстался с тренером.
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