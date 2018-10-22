Знаменитая рабыня Изаура спела в Харькове «Червону руту» (видео)

Шоу-бизнес

Бразильская актриса Луселия Сантуш, сыгравшая 30 лет назад главную роль в популярном сериале «Рабыня Изаура» и ставшая знаменитой во всем мире, впервые приехала в Украину. Ее пригласил ведущий-экстремал Дмитрий Комаров, посетивший с экспедицией Бразилию. Это было одно из самых сложных путешествий, напоминающее остросюжетный голливудский фильм: это и дикие джунгли, и криминальные районы, и бандитские разборки.

Во время этого путешествия Дмитрий уговорил Луселию Сантуш приехать в Украину. Хотя, как признавался Дмитрий, это было непросто.

«Мы пригласили на нашу презентацию гостю, о которой сняли интересный сюжет в Бразилии. Это актриса, которая играла главную роль в известном всем сериале „Рабыня Изаура“. Интересно, что ровно 30 лет назад на нашем телевидении впервые вышел этот сериал. Его знают почти все, ведь в то время, когда начиналась эта романтическая история, улицы становились пустыми. Это была массовая лихорадка. Кумир десятков миллионов людей побывала во многих городах мира, но страны Восточной Европы она, к сожалению, не посещала. Мне приятно, что первой остановкой стала Украина», — сказал Дмитрий.

61-летняя Луселия уже посетила Киев, где состоялась презентация нового сезона проекта «Мир наизнанку», побывала в Харькове и Днепре, где встретилась с поклонниками. На встречах актриса вела себя открыто и непринужденно, отвечала на вопросы поклонников и шутила. А в Харькове вместе с Дмитрием Комаровым спела на украинском языке «Червону руту».

«Я очень счастлива быть здесь и благодарна за приглашение. То, что я увидела по дороге из аэропорта, меня поразило. Киев — очень красивый город, я просто очарована им. Проезжая мимо театра, я захотела обязательно попасть на спектакль чтобы посмотреть на украинских актеров в действии. Конечно, прежде всего, я бы хотела пойти в горы, о которых мне рассказывал Дмитрий. Он пообещал мне поехать в Ужгород, в Черновцы, чтобы увидеть Карпаты. А вообще, у меня есть большая мечта подняться на вершину более шести тысяч метров», — рассказала Луселия. Но Дмитрий предложил актрисе лучшую идею: подняться на самую высокую точку Украины Говерлу. На что актриса ответила: «Давай, прямо сейчас. Я согласилась, потому делотолько за тобой». Ранее Дмитрий Комаров рассказал «ФАКТАМ», как ему удалось пригласить Луселию Сантуш в Украину.

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