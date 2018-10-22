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Знаменитая рабыня Изаура спела в Харькове «Червону руту» (видео)
Бразильская актриса Луселия Сантуш, сыгравшая 30 лет назад главную роль в популярном сериале «Рабыня Изаура» и ставшая знаменитой во всем мире, впервые приехала в Украину. Ее пригласил ведущий-экстремал Дмитрий Комаров, посетивший с экспедицией Бразилию. Это было одно из самых сложных путешествий, напоминающее остросюжетный голливудский фильм: это и дикие джунгли, и криминальные районы, и бандитские разборки.
Во время этого путешествия Дмитрий уговорил Луселию Сантуш приехать в Украину. Хотя, как признавался Дмитрий, это было непросто.
«Мы пригласили на нашу презентацию гостю, о которой сняли интересный сюжет в Бразилии. Это актриса, которая играла главную роль в известном всем сериале „Рабыня Изаура“. Интересно, что ровно 30 лет назад на нашем телевидении впервые вышел этот сериал. Его знают почти все, ведь в то время, когда начиналась эта романтическая история, улицы становились пустыми. Это была массовая лихорадка. Кумир десятков миллионов людей побывала во многих городах мира, но страны Восточной Европы она, к сожалению, не посещала. Мне приятно, что первой остановкой стала Украина», — сказал Дмитрий.
61-летняя Луселия уже посетила Киев, где состоялась презентация нового сезона проекта «Мир наизнанку», побывала в Харькове и Днепре, где встретилась с поклонниками. На встречах актриса вела себя открыто и непринужденно, отвечала на вопросы поклонников и шутила. А в Харькове вместе с Дмитрием Комаровым спела на украинском языке «Червону руту».
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