Летчик оказался российским статистом: разоблачено вранье РФ об уничтожении «Боинга» на Донбассе

Мир

Украинец, бежавший в Россию, по словам которого малазийский «Боинг» рейса МН17 был уничтожен штурмовиком Су-25 под управлением пилота Владислава Волошина, на самом деле был нанятым статистом. Об этом пишет российский «Коммерсантъ».

Ролик был смонтировали на российском телевидении под руководством политтехнолога Сергея Соколова, а бывшего служащего украинской авиабазы озвучил сам Соколов с кастрюлей на голове, чтобы изменить голос.

«Зритель должен был поверить, что голос военного изменен для обеспечения его безопасности», — пишет издание.

Сообщается, что интервью с бежавшим служащим украинской авиабазы было продано одному из телеканалов за 10 тысяч долларов.

Речь идет об интервью декабря 2014 года, которое вышло на радио «Комсомольская правда». Гостем студии, как утверждается в описании ролика, является бежавший в Россию служащий украинской авиабазы. Его лицо скрыто, голос изменен, сам он сидит спиной к камере. В ходе беседы с главным редактором «Комсомольской правды» Владимиром Сунгоркиным и спецкорами Дмитрием Стешиным и Николаем Варсеговым мужчина рассказал, что малазийский «Боинг» был сбит ракетами «воздух — воздух» с украинского штурмовика Су-25 под управлением летчика по фамилии Волошин.

Впоследствии собеседник издания стал главным свидетелем по делу о гибели «Боинга», которое вел Следком России.

Напомним, 17 июля исполнилось четыре года со дня трагедии в небе над Донбассом. Летом 2014 года «Боинг» авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс МН17 из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит из российского «Бука». «Ракета-убийца» принадлежала 53-й зенитно-ракетной бригаде вооруженных сил РФ, которая базируется в Курске. Произведена ракета была в 1986 году на заводе в Долгопрудном (Московская область).

Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что после того, как завершится расследование о сбитом «Боинге» в небе над Донбассом, России предстоят судебные процессы по искам родственников погибших пассажиров лайнера.

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