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«России придется смириться»: Вселенский патриарх отреагировал на провокации РПЦ
Русская православная церковь рано или поздно должна будет смириться с предоставлением автокефалии Украинской православной поместной церкви. Об этом заявил Вселенский патриарх Варфоломей, сообщает Orthodoxia.info.
По словам Константинопольского патриарха, он не собирается отступать под давлением, оказываемым на него из-за украинского церковного вопроса.
«Привилегии Вселенского патриархата основаны на решениях и канонах Вселенских Соборов и являются обязательными для всех в православии. Нравится или нет нашим российским братьям, рано или поздно они согласятся с решением, принятым Вселенским патриархатом, потому что у них нет другого выбора», — отметил Варфоломей.
Варфоломей добавил, что прекрасно знает о «хорошо оплачиваемых статьях» и о «черной пропаганде» с российской стороны.
Отметим, церковный дипломат Кирилла — глава отдела внешних церковных связей Московского патриархата Илларион побывал в Ватикане, где встретился с Папой Римским и пожаловался ему на раскольнические действия Варфоломея. Главной темой встречи также была церковная ситуация в Украине.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что попытки патриарха Московского Кирилла убедить Вселенского патриарха Варфоломея не предоставлять автокефалии Украине не увенчались успехом. Также сообщалось о поддержке США предоставления православной общине Украины возможности управлять своей религией в соответствии с убеждениями, без вмешательства извне.
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