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Томос для Украины: Госсекретарь Помпео поддержал предоставление автокефалии украинской церкви
Государственный секретарь Соединенных Штатов Майкл Помпео заявил о решительной поддержке США свободы вероисповедания православной общины Украины и других религиозных групп, и желания управлять своей религией в соответствии с убеждениями, без вмешательства извне. Об этом говорится в сообщении на сайте Госдепа.
«Мы поддерживаем право украинцев придерживаться веры по своему выбору и надеемся, что это будет уважаться всеми», — сказано в заявлении.
Также Помпео подчеркнул, что толерантность, сдержанность и понимание являются ключом к тому, чтобы люди с разной религиозной принадлежностью могли жить и процветать вместе в мире.
«Мы призываем церковных и правительственных чиновников активно продвигать эти ценности в связи с движением к созданию автокефальной Украинской православной церкви», — говорится в заявлении.
Напомним, что президент Украины Петр Порошенко надеется, что объединительный архиерейский Собор пройдет без конфликтов и томос об автокефалии будет вручен предстоятелю церкви, которого он изберет. В то же время Синод Русской православной церкви принял решение полностью разорвать отношения с Константинопольским патриархатом в ответ на решение синода предоставить автокефалию православной церкви в Украине.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», известный российский публицист и писатель Александр Невзоров, получивший в свое время духовное образование, заявил, что решением Синода о разрыве отношений со Вселенским Патриархатом РПЦ только ухудшила свое положение в мире.
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