В Киеве арестовали друга выданного России Тимура Тумгоева: эксклюзивные детали (фото)

Происшествия

В понедельник, 22 октября, в Киеве задержан боец батальона имени Шейха Мансура ингуш Салман Сайнароев. Правоохранители считают, что он во время нападения на ювелирный магазин в столице убил из автомата охранника.

*Нападение на ювелирный магазин в Киеве

Полторы недели назад Сайнароева уже задерживали. Как рассказал «ФАКТАМ» командир батальона имени Шейха Мансура Муслим Чеберлоевский, со слов Салмана известно, что тогда правоохранители, выбив дверь в квартиру, где он жил, доставили его в райуправление полиции. Там у Сайнароева взяли образцы ДНК и отпечатки пальцев, но вскоре отпустили. Правоохранители оставили у себя деньги, телефон, компьютер и другие вещи, изъятые при задержании. Позже из полиции позвонили Салману, сказав, что анализ образцов не подтвердил его причастности к преступлению, и попросили приехать в райуправление, чтобы забрать изъятое. 22 октября тот с адвокатом должен был приехать в полицию, но как только вышел из дому — его задержали и увезли «в участок». Товарищам задержанного о его дальнейшей судьбе пока не известно.

— У правоохранителей есть веские доказательства участия доставленного в полицию гражданина России в нападении на ювелирный магазин. Ему уже объявили подозрение в умышленном убийстве из корыстных побуждений и групповом разбое. Сегодня (22 октября. — Авт.) Шевченковский суд Киева будет избирать ему меру пресечения. Следствие ходатайствует о безальтернативном содержании под стражей, — сообщила «ФАКТАМ» спикер столичной прокуратуры Надежда Максимец.

Позже стало известно, что Салмана Сайнароева взяли под стражу на 60 суток без права залога.

*Салман Сайнароев

Задержание Сайнароева стало возможным после проведения комплекса гласных и негласных следственных действий. В ходе серии обысков и ряда экспертиз, сравнения изъятых на месте преступления образцов крови нападавших с образцами группы лиц, удалось установить уже троих участников нападения. Первый задержан ранее в Одессе, 22 октября по решению суда был задержан второй — 24-летний гражданин России. Еще один гражданин РФ выехал из Украины, в настоящее время его готовятся объявить в розыск, сообщили «ФАКТАМ» в отделе коммуникации столичного главка полиции.

Напомним, месяц назад в Россию был экстрадирован боец батальона имени Шейха Мансура ингуш Тимур Тумгоев. В результате вспыхнувшего скандала Генпрокуратура и СБУ решили провести расследование и выяснить, кто из украинских чиновников причастен к незаконной выдаче Тумгоева ФСБ. Также была создана комиссия, контролирующая ход расследования. От общественности в нее вошли журналист Юрий Бутусов, народный депутат Рефат Чубаров и боец-доброволец Салман Сайнароев, сообщил в Facebook замкомандира Украинской добровольческой армии Андрей Гергерт.

Фото отдела коммуникации полиции Киева

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