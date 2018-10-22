В Черновцах от опасной инфекции скончался десятилетний школьник

Происшествия

В Черновцах 22 октября в больнице скончался 10-летний ребенок, у которого диагностировали менингококковую инфекцию. Об этом сообщила и.о. главного врача ГУ «Черновицкий областной лабораторный центр Минздрава Украины» Наталья Гопко.

По ее словам, третьеклассника школы № 42 доставили в больницу поздно вечером 21 октября в тяжелом состоянии, спасти мальчика не удалось.

«В первой половине дня сегодня нам сообщили, что ребенок умер. Наши коллеги проводят мероприятия в школе, проводят лабораторные исследования, общаются с родителями. В обязательном порядке сейчас проводим медицинские обследования детей», — сообщила медик.

Важно знать, что менингококковая инфекция — острое инфекционное заболевание. Подхватить ее могут люди любого возраста, но более 70% всех больных — это дети-дошкольники. Передается инфекция воздушно-капельным путем, особенно уязвимы детские группы, а также семьи с маленькими детьми.

Напомним, в конце сентября вспышка менингита была зафиксирована в Сумах, где в школу не пришел целый класс.



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