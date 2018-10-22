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- 19:07 "Не верьте популистам": Порошенко озвучил правду о цене на газ
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"Не верьте популистам": Порошенко озвучил правду о цене на газ
Президент Петр Порошенко призвал не верить популистам, обещающим снижение цены на газ после своего прихода к власти. Об этом глава государства заявил на встрече с представителями Счетной палаты Украины.
По словам главы государства, снизить цену на газ в шесть раз, как это обещают некоторые, можно только путем возврата в российскую газовую кабалу.
Порошенко отметил, что развернуть страну в так называемый «русский мир» он не позволит ни при каких обстоятельствах и напомнил, что Украина давно должна была урегулировать цены на газ.
«Не лишним будет напомнить, что обязательство сравнять внутренние цены с ценой импортного газа Украина взяла, когда Гройсман еще был мэром Винницы. Соответствующий меморандум с МВФ был подписан 31 октября 2008 года. Фонд тогда возглавлял Доминик Стросс-Канн, а кто на то время был премьер-министром — очень легко заглянуть в Википедию. Но кто бы это не был — подобные обязательства носят не персональный, а международно-правовой характер. Хотя обязательства и деньги брали одни, а возвращать деньги должны другие», — констатировал президент.
Напомним, 22 октября Порошенко поручил правительству расширить доступ к программе жилищных субсидий с целью минимизации последствий роста цен на газ для населения.
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