Шоу-бизнес

После того, как был составлен «фоторобот» Бога, ученые представили портреты самой сексуальной женщины и самого сексуального мужчины, объединив в одно целое наиболее красивые черты лица разных знаменитостей. Специалисты британской компания Men's Pharmacy, специализирующейся на продуктах для мужского здоровья, «слепили» образ идеального мужчины из Тома Харди, Джейми Дорнана, Криса Хемсворта, Эйдана Тернера, Идриса Эльбы и прочих. Для женского «идеала» были использованы фотографии Кейт Аптон, Скарлетт Йоханссон, Александры Даддарио, Рианны и других.

«Каждый год мужчины и женщины по всему миру спорят, кто является самыми сексуальными людьми на планете. Мы подумали, что можем уладить эту дискуссию раз и навсегда, позволив науке и технологии решить вопрос, кто на самом деле может считаться самым сексуальным на Земле», — говорит глава отдела маркетинга Men's Pharmacy Эшли Элли.

А вот израильские пластические хирурги сделали вывод, что самыми сексуальными в мире их клиенты считают Анджелину Джоли и Брэда Питта. Именно на них хотят быть похожими большинство тех, кто хочет подправить свою внешность. На втором месте — Ким Кардашьян и Том Круз.

Ранее пластические хирурги с помощью компьютерного метода определили обладательниц самых красивых в мире лиц.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter