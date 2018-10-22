Происшествия

В Николаеве в лифте многоэтажки изнасиловали 12-летнюю девочку (фото)

Сексуальное преступление против ребенка было совершено 22 октября около 15:00 в микрорайоне Намыв Николаева. Вместе с 12-летней девочкой в кабину лифта многоэтажного дома вошел мужчина и напал на ребенка. После этого преступник скрылся. Об изнасиловании в Заводский отдел полиции сообщила мать девочки.

Отдел коммуникации полиции Николаевской области сообщил приметы подозреваемого: мужчине на вид лет 20, рост 160−170 см, волосы темно-каштановые, уложенные назад, глаза темные узкие, носит маленькую бородку.

Правоохранителями устанавливаются все обстоятельства преступления, назначено проведение ряда необходимых экспертиз. Уголовное производство начато по признакам ст. 153 УК Украины «Насильственное удовлетворение половой страсти неестественным способом», что наказывается лишением свободы на срок от восьми до двенадцати лет.

Напомним, в Киеве на прошлой неделе арестовали мужчину, гонявшегося за детьми с молотком и веревками.

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