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Готовьте загранпаспорта: Чехия увеличивает в два раза рабочую квоту для заробитчан

2:52 23 октября 2018   40
Чехия завлекает
Инф. «ФАКТОВ»

Правительство Чешской республики увеличило прием работников из Украины в два раза, и с 2019 года 40 тысяч граждан Украины на законных основаниях смогут трудоустроиться на территории Чехии. Об этом пишет ТСН.

Отмечается, что инициаторами выступили руководители фирм и компаний страны, которые готовы создать дополнительные рабочие места для украинцев. Правительство Чехии прислушалось к работодателям и пошло им навстречу.

Причиной решения стала финансовая выгода. Украинские работники принесут дополнительно в бюджет страны до 10 миллионов крон, что эквивалентно 430 миллионам долларов.

Напомним, что из украинских больниц в невиданных ранее масштабах увольняются медицинские работники, которые уезжают на работу заграницу, в том числе и в Чехию.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Чехии подготовлен законопроект, согласно которому граждане других стран, в том числе и Украины, которые либо сами родились в Чехословакии, либо их родители являются выходцами из этой страны, смогут получить чешский паспорт по упрощенной процедуре.

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