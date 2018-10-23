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В Киеве и пригороде подорожают маршрутки: назван новый тариф
Пока в Киеве обсуждают возможность постепенного отказа от маршруток, автоперевозчики объявили о грядущем повышении стоимости проезда. Вслед за киевскими намерены поднять цены перевозчики на пригородных маршрутах.
Директор компании «Трансгруп» Владимир Назаренко в комментарии УНН рассказал, что стоимость проезда в маршрутках повысится до конца года на 1−3 гривни. На каждом маршруте тариф будет рассчитываться индивидуально.
«На городских тарифах повышение будет незначительное — в пределах гривни-двух. Пригородные — в зависимости от расстояния, подорожают от гривни до трех», — рассказал Назаренко.
Перевозчики ссылаются на то, что в Украине ощутимо подорожало горючее. Также транспортники напомнили, что еще в январе 2018 года подготовили обоснование для повышения платы за проезд до 10 гривен. Эти предложения были переданы в горадминистрацию, но ответ пока что не получен. Молчание перевозчики решили расценивать как «молчаливое согласие».
Напомним, во второй половине октября бензин на украинских заправках начал дешеветь, а цены на дизтопливо и сжиженный газ продолжали расти. По состоянию на 19 октября, в среднем по Украине бензин А-95 стоил 32,96 грн/литр, дизельное топливо — 31,85 грн. По прогнозам, цены на бензин стабилизируются.
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