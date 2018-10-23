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До России будет рукой подать: эксперт оценил вероятность появления в Украине мощных ракет США
В России всерьез опасаются, что США после выхода из договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности решатся разместить ракеты в Украине. Международные эксперты считают такой сценарий хоть и жестким, но маловероятным.
Как объяснил заместитель директора Института мировой политики Николай Белесков в интервью «ФАКТАМ», при появлении американских ракет в Украине подлетное время ракет до РФ сократится до пяти минут, и у России не будет времени на принятие ответного решения.
«Правда, я сомневаюсь, что подобный сценарий воплотится в жизнь. Есть также сомнения в том, что американские ракеты появятся в Европе. В Британии — возможно. Другое дело, что нет особого смысла в размещении таких систем в Британии, поскольку в таком случае дальность их действия будет максимальной», — объяснил Белесков.
Напомним, в США еще год назад указали на нарушение Россией договора о ликвидации ракет. Чего на самом деле пытался добиться Дональд Трамп, угрожая выходом из соглашения, читайте в интервью «Новый Карибский кризис: Украина оказалась под угрозой масштабного военного обострения».
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